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        Kırşehir'de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de hakkında 23 ayrı suçtan kaydı ve kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:07 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:07
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        Kırşehir'de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kırşehir'de hakkında 23 ayrı suçtan kaydı ve kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan Ş.E'yi (27) kent merkezinde gizlendiği ikamette yakaladı.

        Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin de aralarında bulunduğu 23 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edilen hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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