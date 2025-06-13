Kırşehir Adalet Camisi'nin temeli atıldı

Kırşehir Adalet Camisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları Lojmanları bölgesine inşa edilecek Kırşehir Adalet Camisi için düzenlenen temel atma töreninde konuşan Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, bölgenin önemli bir ihtiyacının giderileceğini söyledi.

Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki birçok cezaevi ve personeli bulunan Kırşehir'de, onların ihtiyaçlarına dönük bir dizi çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ener, "İmkanlar ölçüsünde azami gayret gösteriyoruz. Bu camimizin de temelini atıyoruz. Temel atma törenine iştirak eden protokolümüze, hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu hayırlı işe vesile olan herkese minnettarım." dedi.

Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin de cami yaptırmanın ve hayırsever olmanın öneminden bahsederek dua etti.

Ener ve Tekin'in yanı sıra Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve protokol üyelerinin katıldığı programda, konuşmaların ardından inşaat temeline ilk harç döküldü.