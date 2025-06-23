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        Öz Sağlık-İş Sendikası, işçilerin ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti

        Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, kamuda çalışan işçilerin ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:17 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:17
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        Öz Sağlık-İş Sendikası, işçilerin ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti
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        Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, kamuda çalışan işçilerin ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan sendika üyeleri, afiş ve posterler ile taleplerini iletti.

        Burada basın açıklaması yapan Öz Sağlık-İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Nurcan Özer Dönmez, aylar önce başlayan Kamu Çerçeve Protokolü sürecini sabırla takip ederek, emeklerinin karşılığına alabilecek bir toplu sözleşmeyle sonuçlanmasını istediklerini söyledi.

        Yevmiyeler arasındaki farklılıkların çözülmesi, ücretlerde yaşanan gerilemenin telafi edilmesini isteyen Dönmez, sözleşmenin sonuçlanmasını, kayıplarının giderilmesini beklediklerini aktardı.

        Dönmez, "Emeğiyle geçinen insanlar olarak sadece adil bir ücret, insanca yaşam ve büyümeden hakkettiğimiz payı talep ediyoruz. Biz yeni ve daha kapsayıcı, taleplerimizi ve beklentilerimizi karşılayacak, mağduriyetlerimizi giderecek bir teklif bekliyoruz, çalışanı merkeze alan, adil bir teklifin ortaya konmasıdır. Kamu Çerçeve Protokolü'nün bir an önce beklentilerimizi karşılayacak şekilde sonuçlandırılmasını bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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