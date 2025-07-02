Kırşehir&#39;de, 4 ilde 14 ayrı suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.Ekipler, Kırşehir, Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale&#39;de 14 ayrı suçtan kaydı bulunan S.A&#39;nın yeniden Kırşehir&#39;e geldiğini belirledi.Söz konusu kadın, kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.&quot;Hırsızlık&quot;, &quot;konut dokunulmazlığını ihlal&quot;, &quot;iftira&quot;, &quot;suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi&quot; suçlarından toplam 14 suç kaydı bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.