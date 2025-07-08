Kırşehir'de 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü apartmanın bodrumunda yakalandı
Kırşehir'de çeşitli suçlardan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı bir apartmanın bodrum katında yakalandı.
Kırşehir'de çeşitli suçlardan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı bir apartmanın bodrum katında yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K, ikametin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı.
Hükümlü, jandarma ekiplerinin takibi sonucu başka bir apartmanın bodrum katında saklanırken yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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