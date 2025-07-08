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        Kırşehir'de 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü apartmanın bodrumunda yakalandı

        Kırşehir'de çeşitli suçlardan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı bir apartmanın bodrum katında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:15
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        Kırşehir'de 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü apartmanın bodrumunda yakalandı
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        Kırşehir'de çeşitli suçlardan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı bir apartmanın bodrum katında yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K, ikametin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı.

        Hükümlü, jandarma ekiplerinin takibi sonucu başka bir apartmanın bodrum katında saklanırken yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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