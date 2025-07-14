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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, gündemi değerlendirdi

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, "Terörsüz Türkiye" sürecini ve gündemi değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:32 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:32
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, gündemi değerlendirdi
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, "Terörsüz Türkiye" sürecini ve gündemi değerlendirdi.

        Ünsal, partisinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine dair son derece tarihi önemdeki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını anımsattı.

        Ünsal, Erdoğan'ın açıklamaları ve yaşanan tarihi gelişmelerin AK Parti teşkilatları ile Cumhur İttifakı'na büyük sorumluluk yüklediğini belirtti.

        41 yıllık terör belasının sona erme sürecine girildiğini, Türkiye'nin uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı kapatmaya başladığını, tarihte yeni bir sayfa açıldığını aktaran Ünsal, büyük ve güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının ardına kadar aralandığını kaydetti.

        ​​Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyonu ile herkesin ortak yuvası olduğunu, ay yıldızlı bayrağın ebediyen özgürce var olacağını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli dönemin ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak, yine aynı ruhla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız."

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