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        Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 300 lira ceza kesildi

        Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 300 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:19 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:19
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        Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 300 lira ceza kesildi
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        Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 300 lira ceza uygulandı.

        Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde otomobiliyle drift yapan sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.

        Sürücü F.Ö'ye drift atarak çevreyi rahatsız etmek suçundan 46 bin 300 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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