Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 300 lira ceza kesildi
Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 300 lira ceza uygulandı.
Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 300 lira ceza uygulandı.
Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde otomobiliyle drift yapan sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.
Sürücü F.Ö'ye drift atarak çevreyi rahatsız etmek suçundan 46 bin 300 lira ceza kesildi.
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