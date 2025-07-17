Doğru tohum tercihi kuraklıkta verim kaybını azaltıyor

SERKAN GÜNER - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesinin tarımsal deneme üretim sahasına ekilen "Bayraktar-2000" buğday çeşidinin, kuraklığa bağlı verim kaybını düşürdüğü tespit edildi.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, AA muhabirine, Orta Anadolu ve geçiş bölgelerinde bu yılki yetersiz yağışa dayalı kuraklığın meyvecilik ve tahıl üretimini olumsuz etkilediğini söyledi.

Birçok bölgede bazı tahıl ekili tarlalara biçerdöverin giremediğini belirten Çınar, üniversitenin buğday ekili alanlarında ise kurak bölge koşullarına göre ortalamanın üzerinde verim alındığını dile getirdi.

Çınar, fakülte olarak yerleşke içinde 300, dışında ise 824 olmak üzere toplam 1124 dekarlık alanda işlemeli tarım yaptıklarını ifade etti.

Bu alanların 330 dekarına "Bayraktar-2000" ekmeklik buğday çeşidi ektiklerini anlatan Çınar, şöyle konuştu:

"Hasadımızda ortalama dekara 180-220 kilo verim almaktayız. Kırşehir genelinde yaptığımız arazi araştırmaları ile üretici ve biçerdöver işi yapanlarla görüştüğümüzde, ortalama verimin dekara 120 kilo bandında olduğunu gördük ve öğrendik. Nadas bırakılan alanlarda 200 kiloya yakın, nadas bırakılmayan alanlarda ise dekara 50 kiloya kadar düştüğünü duyuyoruz. Alanlarımızda dekarda 200 kilogram civarında verim almamızın en büyük sebebi, önceki yıllardan elde ettiğimiz verilerden dolayı bölge ekolojisine uygun çeşitlerden biri olan Bayraktar 2000 çeşidini ekmemizdir."

- "Yağış yarı yarıya inmiş durumda" KAEÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Rüştü Hatipoğlu da yeterli miktarda su olmadığında bitkinin gelişim ve ilerlemesinin geciktiğine dikkati çekti. Bu yıl ciddi oranda yağış azlığı görüldüğünü kaydeden Hatipoğlu, bu seneki yağış eksikliğinin tüm aylara yayılarak bakıldığında, tarımsal açıdan şiddetli kuraklık anlamına geldiğini söyledi. Kırşehir'in uzun yıllar ortalama yağış miktarının 382 milimetre civarında olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Bu yıl ocaktan temmuz ayına kadar ise yaklaşık 244 milimetre yağış düşmesi gerekirken bu miktar, 134 milimetre. Neredeyse yağış yarı yarıya inmiş durumda. Biz dekara 200 kilograma kadar verim alabiliyoruz. Döllenmeden hemen sonra neredeyse hiç yağış olmamasıyla daneler çok küçük kaldı. Şu an yetiştirdiğimiz ekmeklik buğday çeşidinde, normal koşullarda 1000 dane ağırlığı 40 grama kadar çıkabilir ama gördük ki 1000 dane ağırlığı 30 gram civarında." diye konuştu.