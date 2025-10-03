Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir Milletvekili Erkan, kentteki spor yatırımları hakkında bilgi verdi

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentte yapımı devam eden spor yatırımları hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 13:15 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:15
        Kırşehir Milletvekili Erkan, kentteki spor yatırımları hakkında bilgi verdi
        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentte yapımı devam eden spor yatırımları hakkında bilgi verdi.

        Erkan, yazılı açıklamasında, 2024 Aralık ayında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında kent merkezi ve ilçelerde başlatılan spor tesislerinin hızla yükseldiğini ifade etti.

        Çiçekdağı, Akpınar ve Kaman ile kent merkezinde spor yatırım inşaatlarının bitme aşamasına geldiğini belirten Erkan, şunları kaydetti:

        "Çiçekdağı'nda sentetik çim yüzeyli futbol sahasının aydınlatma çalışmalarında, Akpınar'da aydınlatmalı basketbol ve voleybol sahası ile aydınlatmalı halı sahada, Kaman'da ise halı saha ile basketbol ve voleybol sahalarımızda gerçekleşme oranlarımız yüzde 90'a ulaştı. Kent merkezine yaptığımız 276 metre alanda, içerisinde izleyici alanı, dinlenme bölümü ve müsabaka alanı bulunan 'E-Spor Merkezi' ise yüzde 85 seviyesindedir. Merkezde planlanan diğer yatırımların ise Kırşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek imar düzenlemesinin tamamlanmasıyla yapımına geçilecek."

        Erkan, dün Spor Toto Teşkilat Başkanlığında yapılan ek protokol ile 3 kapalı tenis kortunun da kente kazandırıldığını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

