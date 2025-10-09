Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de bir ikamette 3 tüfek 2 tabanca, 69 fişek ele geçirildi

        Kırşehir'de bir ikamette düzenlenen operasyonda 3 tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 12:20 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:20
        Kırşehir'de bir ikamette 3 tüfek 2 tabanca, 69 fişek ele geçirildi
        Kırşehir'de bir ikamette düzenlenen operasyonda 3 tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        İl Jandarma ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi kapsamında çalışma başlatıldı.

        Çiçekdağı ilçe merkezi yakınlarında şüpheli R.Ç'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, ruhsatsız olduğu belirtilen 3 tüfek, 2 tabanca, 9 tabanca şarjörü, 49'u tabanca 20'si tüfek olmak üzere toplam 69 fişek ele geçirildi.

        İkametin sahibi R.Ç. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

