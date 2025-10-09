Kırşehir'de bir ikamette 3 tüfek 2 tabanca, 69 fişek ele geçirildi

Kırşehir'de bir ikamette düzenlenen operasyonda 3 tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İl Jandarma ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi kapsamında çalışma başlatıldı.

Çiçekdağı ilçe merkezi yakınlarında şüpheli R.Ç'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, ruhsatsız olduğu belirtilen 3 tüfek, 2 tabanca, 9 tabanca şarjörü, 49'u tabanca 20'si tüfek olmak üzere toplam 69 fişek ele geçirildi.

İkametin sahibi R.Ç. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.