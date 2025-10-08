Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Kırşehir'de konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, "Bakanlık olarak gençlerin kötü alışkanlık edinmemesi noktasında hareket ediyoruz. Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı kurduk, çeşitli projeler oluşturuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 17:32 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:43
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Kırşehir'de konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, "Bakanlık olarak gençlerin kötü alışkanlık edinmemesi noktasında hareket ediyoruz. Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı kurduk, çeşitli projeler oluşturuyoruz." dedi.

        Koçoğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde Farklı Etkinliklerle Sosyalleşme Topluluğu tarafından düzenlenen "Gençlerle Bürokrasi Günleri" programına katıldı.

        Burada konuşan Koçoğlu, uzun yıllardır gençlerle çalışmaları bulunduğunu ve heyecanlarını gördüğünü söyledi.

        Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılması gerektiğini dile getiren Koçoğlu, sadece akademik anlamda kendilerini geliştirmenin dışında, gençlerin gönüllülük ve kulüp faaliyetlerini çok iyi şekilde yapabileceklerini belirtti.

        Koçoğlu, derslerin yanı sıra sosyal alanda olmanın, iyi insanlarla bir araya gelmenin kıymetli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

        "Bakanlık olarak 'Gönüllülük' dairemiz ve 'Gönüllüyüz BİZ Platformu"muz var. Burayı takip etmenizi, oraya üye olmanızı tavsiye ediyoruz. Neler yapıyoruz biz orada? Bazen Efes Antik Kenti'nde bir kazıya katlıyorsunuz, bazen bir köy okuluna gidip orada boyama faaliyeti yapıp çocuklarla ilgileniyorsunuz. Çok yakın bir zamanda ülke olarak 6 Şubat depremini geçirdik, vatandaşlarımıza destek olmaya gayret ettik. Orada narenciye hasadı yaptık. Bahçesinde toplayamayan kişilere, gönüllülerimizle gidip hasadını yaptık, yardım ettik mesela."

        "Dijital Gönüllülük" hakkında da bilgi veren Koçoğlu, "Mesela bir iletişim kampanyasına katılmanız, bir akademik çalışmanın çevirisini yaparak ülkemize, gençlere ulaştırmanız. 6 Şubat depreminde çevrimiçi şekilde psiko-sosyal destek sağladık. Filistin'de zulüm yaşanıyor. Hakikaten bütün dünya sessiz kalırken, gönüllüler bu işi gündemde tutuyor. Dijital anlamda gönüllükte de bir iz bırakmamız kıymetli. Bir kez daha katil İsrail'i de lanetliyoruz, bir an önce bu zulmün durmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

        Koçoğlu, bağımlılıkla ilgili de sadece madde değil, teknoloji bağımlılığının da bulunduğuna dikkati çekti.

        Bağımlılık konusunda bakanlıklarının önleyici ve koruyucu faaliyetleri olduğunu vurgulayan Koçoğlu, şunları kaydetti:

        "Bakanlık olarak gençlerin kötü alışkanlık edinmemesi noktasında hareket ediyoruz. Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı kurduk, çeşitli projeler oluşturuyoruz. Bilime ve kanıta dayalı işler yapmaya çalışıyoruz. Bu alanda yurtlarımızda, spor tesislerimizde, gençlik merkezlerimizde eğitimler veriyoruz. Birincil anlamda irademizin ortadan kalkmaması gerekiyor. İşte bağımlılık dediğimiz alan sizin iradenizin, kontrolünüzün ortadan kalktığı, size bir takım şeylerin yaptırıldığı bir alandır. Gençlerimiz bunu hak etmiyor."

        Programda, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı da konuşma yaptı.

        Koçoğlu, Kırşehir programı kapsamında Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü de ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

