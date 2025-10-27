Kırşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda Kaman ve Mucur ilçelerinde hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.E.D. (27) ve 1 yıl 6 ay hapis cezası olan C.O'yu (36) yakaladı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.