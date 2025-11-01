Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 13:33 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:35
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Kaman ve Boztepe ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Farklı adreslere düzenlenen operasyonlar ve yol uygulamalarında 100,88 gram sentetik uyuşturucu, 14,76 gram esrar ve 26 sentetik uyuşturcu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.E, M.K, Y.A, E.E.Y, D.E, H.K, H.H.P, B.Y, M.C. ve S.E. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

