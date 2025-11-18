KAEÜ'de I. Ulusal Ahi Ortez-Protez Sempozyumu gerçekleştirildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde I. Ulusal Ahi Ortez-Protez Sempozyumu yapıldı.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda konuşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Turan, alanında uzman isimlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ortopedik Protez ve Ortez Programını bitiren öğrencilerin sıradan bir ortez-protez teknikeri olmayacaklarını anlatan Turan, kendilerini geliştirmelerini, sempozyumdan en iyi şekilde faydalanmalarını istedi.

Farklı akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinden alanları hakkında deneyimlerini öğrenmelerini isteyen Turan, sempozyumda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Seyde Büşra Kodak da geleceğin ortez-protez teknikerlerini yetiştirdiklerini, öğrencilerin donanımlı olması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde hizmet veren Ortez ve Protez Laboratuvarını kuran fizyoterapist Mustafa Düger ise ortez-protez alanında yerli üretiminin ciddi seviyelere ulaştığını, Türkiye'nin kendi kaynakları ve imkanlarıyla bu alanda üretimi sürdürebileceğini ifade etti.