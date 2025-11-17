Kırşehir'de tefecilik ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen "tefecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, M.D, A.H, B.D, H.G, M.D, K.I. ve Ş.A. yakalandı.

İkametgahlar ve iş yerlerinde yapılan aramalarda cep telefonları, çok sayıda çek-senet ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D, A.H, B.D. ve H.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.