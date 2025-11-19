Kırşehir'de jandarma 700 fidanı toprakla buluşturdu
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplum destekli faaliyetleri kapsamında kentte iki noktada 700 fidan dikti.
Kırşehir Valiliğince başlatılan "Kırşehir'de Nefes Alan, Kırşehir'e Nefes Veriyor Projesi" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Boztepe ve Mucur ilçelerinde fidan dikim etkinliği düzenledi.
Vali Yardımcısı Yasin Özcan ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım'ın katılımıyla Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı Hatıra Ormanı'na farklı zamanlarda 300 fidan dikildi.
Mucur'da ise İl Jandarma Komutan Yardımcıları Albay Cihan Sanlı ve Albay Mahmut Erin'in yanı sıra ilçe protokolü, şehit aileleri ve jandarmanın katılımıyla Seyfe Köyü Jandarma Şehitler Ormanı'nda f400 fidan toprakla buluşturuldu.
