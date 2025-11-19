Habertürk
Habertürk
        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de jandarma 700 fidanı toprakla buluşturdu

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplum destekli faaliyetleri kapsamında kentte iki noktada 700 fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:57 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:59
        Kırşehir'de jandarma 700 fidanı toprakla buluşturdu
        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplum destekli faaliyetleri kapsamında kentte iki noktada 700 fidan dikti.

        Kırşehir Valiliğince başlatılan "Kırşehir'de Nefes Alan, Kırşehir'e Nefes Veriyor Projesi" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Boztepe ve Mucur ilçelerinde fidan dikim etkinliği düzenledi.

        Vali Yardımcısı Yasin Özcan ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım'ın katılımıyla Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı Hatıra Ormanı'na farklı zamanlarda 300 fidan dikildi.

        Mucur'da ise İl Jandarma Komutan Yardımcıları Albay Cihan Sanlı ve Albay Mahmut Erin'in yanı sıra ilçe protokolü, şehit aileleri ve jandarmanın katılımıyla Seyfe Köyü Jandarma Şehitler Ormanı'nda f400 fidan toprakla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

