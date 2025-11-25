Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        AK Parti Kırşehir Kadın Kollarından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması

        AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 13:29 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:33
        AK Parti Kırşehir Kadın Kollarından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması
        AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

        Yılmaz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarlarında kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak, bu alanda kapsamlı bir dönüşüm başlattıklarını, hukuki altyapıyı güçlendirdiklerini, cezai yaptırımları artırıp koruyucu ve önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdıklarını söyledi.

        Yılmaz, kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunmasının devletin kalkınma vizyonunun vazgeçilmez unsuru haline geldiğini belirtti.

        Sahaya inerek sonuç ürettiklerini, KADES, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile kadın konukevlerinin mücadelenin omurgalarından olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna başta olmak üzere kadın ve çocuklara yönelik her türlü saldırıyı lanetliyor, dünyanın neresinde olursa olsun kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddete karşı uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. AK Parti Kadın Kolları olarak inancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin asla kabul etmediği kadına yönelik şiddeti siyaset üstü bir mesele olarak değerlendiriyor, açık ve net bir şekilde reddediyoruz."

        Toplantıya, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve partili kadınlar da katıldı.

