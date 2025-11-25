Kırşehir'de "dur" ihtarına uymayan motosikletli sürücüye 61 bin lira ceza kesildi

Kırşehir'de trafiği tehlikeye düşüren ve "dur" ihtarına uymayan motosikletli sürücüye 61 bin 215 lira ceza uygulandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde "dur" ihtarına uymayan, aşırı hız yapan ve kırmızı ışıkta geçen motosikletliyi güvenlik kamerası kayıtlarından belirleyerek harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucu kısa süre içinde aynı gün yakalanan sürücü E.A'ya, "Sürücü belgesiz araç kullanmak, tescilsiz araçla trafiğe çıkmak, kırmızı ışık ihlali, trafik kolluğunun uyarılarına uymamak, aşırı hız ve trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit ihlali yapmak" başta olmak üzere 7 farklı maddeden 61 bin 215 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü E.A. hakkında adli işlem başlatılarak motosiklet trafikten menedildi.