Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de Prof. Dr. Erol Güngör'ü anma programı düzenlendi

        Kırşehir Valiliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Prof. Dr. Erol Güngör'ü anma programı kapsamında panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:27 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de Prof. Dr. Erol Güngör'ü anma programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir Valiliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Prof. Dr. Erol Güngör'ü anma programı kapsamında panel gerçekleştirildi.

        KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir'in tarihsel süreçte Ahilik teşkilatı ile sosyal nizamı, medreseleri ve ilmi disiplini, tasavvuf geleneğiyle de irfanı temsil etmiş bir merkez olduğunu anımsattı.

        Prof. Dr. Erol Güngör'ün, Kırşehir'in tarihsel kodlarında var olan devlet, toplum ve ahlak bütünlüğünü, modern bilimin metodolojisiyle yeniden yorumlamış bir mütefekkir olarak görüldüğünü hatırlatan Demiryürek, "Onun çalışmaları, yalnızca akademik birer metin değil, Türk toplumunun modernleşme sancılarına, kültür değişmelerine ve kimlik meselelerine getirilmiş rasyonel ve gerçekçi çözümlemelerdir. O, sloganların kolaycılığına kaçmadan, toplumsal yapımızı serinkanlılıkla tahlil etmiştir. Bugün içinde bulunduğumuz çağda, onun tarih, kültür ve şahsiyet üzerine kurduğu dengeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Merhum Erol Güngör'ü rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

        Yönlendiriciliğini Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Maksut Yiğitbaş'ın yaptığı panelde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek "İnsan, Toplum ve Eğitim Üçgeninde Erol Güngör’ün Düşünceleri", Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı "Erol Güngör’ün Türkiye’si" ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Yaman da "Erol Güngör’ün Akademik Çalışmaları" hakkında sunum yaptı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Kırşehirli Eğitimci-Yazar Prof. Dr. Erol Güngör anıldı
        Kırşehirli Eğitimci-Yazar Prof. Dr. Erol Güngör anıldı
        AK Parti Kırşehir Kadın Kollarından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarar...
        AK Parti Kırşehir Kadın Kollarından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarar...
        'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü trafiği tehlikeye attı
        'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü trafiği tehlikeye attı
        Trafiği tehlikeliye düşüren motosikletliye 61 bin TL ceza uygulandı
        Trafiği tehlikeliye düşüren motosikletliye 61 bin TL ceza uygulandı
        Kırşehir'de "dur" ihtarına uymayan motosikletli sürücüye 61 bin lira ceza k...
        Kırşehir'de "dur" ihtarına uymayan motosikletli sürücüye 61 bin lira ceza k...
        Ahi Evran Külliyesi'nde sonbahar güzelliği
        Ahi Evran Külliyesi'nde sonbahar güzelliği