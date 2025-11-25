Kırşehir'de Prof. Dr. Erol Güngör'ü anma programı düzenlendi
Kırşehir Valiliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Prof. Dr. Erol Güngör'ü anma programı kapsamında panel gerçekleştirildi.
KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir'in tarihsel süreçte Ahilik teşkilatı ile sosyal nizamı, medreseleri ve ilmi disiplini, tasavvuf geleneğiyle de irfanı temsil etmiş bir merkez olduğunu anımsattı.
Prof. Dr. Erol Güngör'ün, Kırşehir'in tarihsel kodlarında var olan devlet, toplum ve ahlak bütünlüğünü, modern bilimin metodolojisiyle yeniden yorumlamış bir mütefekkir olarak görüldüğünü hatırlatan Demiryürek, "Onun çalışmaları, yalnızca akademik birer metin değil, Türk toplumunun modernleşme sancılarına, kültür değişmelerine ve kimlik meselelerine getirilmiş rasyonel ve gerçekçi çözümlemelerdir. O, sloganların kolaycılığına kaçmadan, toplumsal yapımızı serinkanlılıkla tahlil etmiştir. Bugün içinde bulunduğumuz çağda, onun tarih, kültür ve şahsiyet üzerine kurduğu dengeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Merhum Erol Güngör'ü rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Yönlendiriciliğini Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Maksut Yiğitbaş'ın yaptığı panelde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek "İnsan, Toplum ve Eğitim Üçgeninde Erol Güngör’ün Düşünceleri", Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı "Erol Güngör’ün Türkiye’si" ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Yaman da "Erol Güngör’ün Akademik Çalışmaları" hakkında sunum yaptı.
