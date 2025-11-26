Kırşehir'de ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve 159 fişek ele geçirildi
Kırşehir'de jandarma ekiplerince 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 159 fişek ele geçirildi.
Kırşehir'de jandarma ekiplerince 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 159 fişek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi yakınlarında A.D, S.O. ve H.E'nin ikametlerinde arama yapıldı.
Arama ruhsatsız 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü ve 159 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.