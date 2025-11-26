Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, Bakan Güler'le bir araya geldi

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:38 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:39
        
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Güler'le görüşen Erkan, Kırşehir'e kurulan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) fabrikasına ilişkin teşekkürlerini iletti.

        Fabrikanın ilerleyişine dair kapsamlı bir raporu Güler'e sunan Erkan, tesisle birlikte Kırşehir'e yeni savunma sanayi yatırımlarının kazandırılmasını beklediklerini, ilin sanayi altyapısı, coğrafi konumu ve nitelikli iş gücü potansiyelinin ek yatırımlar için güçlü bir avantaj sunduğunu belirtti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkan, fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte şehirde savunma sanayi alanında önemli bir dönüşümün yaşanmasının beklendiğini ifade etti.

        İlk etapta yüzlerce, ilerleyen süreçte ise binlerce kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın, Kırşehir'in ekonomik gelişimine büyük katkı sunmasının öngörüldüğünü kaydeden Erkan, "Bununla birlikte planlanan ek yan sanayi ve savunma sektörüne yönelik tesislerin kurulması halinde Kırşehir'in, bölgenin yeni savunma üretim üssü haline gelmesi bekleniyor. Bu yatırımlar Kırşehir'in sanayi kimliğine güç katarken, Türkiye'nin savunma kapasitesine stratejik katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

