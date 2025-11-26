Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Kırşehir'de düzenlenen panelde konuştu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından "Sumud Derdimiz Neydi?" paneli düzenlendi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata, yıllardır kanayan bir yara olarak Filistin'i gördüklerini, tüm Müslümanların ellerinden geldiğince duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Toplumsal Katkı Koordinatörü öğretim görevlisi Bayram Koyuncu da öğrencilerin ulusal ve uluslararası konularda daha fazla bilinçlenmesi için bir dizi etkinlik yaptıklarını belirterek, Filistin'deki soykırıma da sessiz kalamamaları ve nerede bir mazlum varsa onlara yardım etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Panelin moderatörü Dr. Öğretim Üyesi İzzet Gülaçar ise Siyonizmin dikkatli olunması gereken bir ideoloji olduğunu vurgulayarak, panel vesilesiyle mağdurlara ulaşmak isteyenlerin amaçlarını ve yaşananların da öğrenileceğini kaydetti.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan gazeteci Yaşar Yavuz da İsrail askerlerinin ellerinde silah olmamasına rağmen kendilerinden korktuğunu anlattı.