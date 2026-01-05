Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine A.Y, M.K. ve M.Ü'nün üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada toplam 921 sentetik ecza hap, 43 uyuşturucu hap ve 1,51 gram kokain maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

