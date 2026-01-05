Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine A.Y, M.K. ve M.Ü'nün üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada toplam 921 sentetik ecza hap, 43 uyuşturucu hap ve 1,51 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.