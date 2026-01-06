Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 80 litre etil alkol ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 80 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 16:12 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:17
        Kırşehir'de 80 litre etil alkol ele geçirildi
        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 80 litre etil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üreten ve satışını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kent merkezinde R.C'nin adresine gitmesi planlanan kargo paketini incelediklerinde, 28 bidonda 80 litre etil alkol ele geçirdi.

        Şüpheli R.C, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

