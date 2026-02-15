Canlı
        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca bilgi yarışması düzenlendi

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından Kırşehir'in ev sahipliğinde İç Anadolu illerini kapsayan Ortaöğretim Teşkilatları Arası Bilgi Yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        15.02.2026 - 16:34
        Kentte bir otelde düzenlenen yarışmada konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, bugün bilgi ve teknolojinin arttığını ancak ahlaki değerlerin muhafaza edilmesi, ilim, irfan, iman ve ahlakın gençlere önemli şekilde öğretilmesi gerektiğini söyledi.

        Gençlerin karşısındaki yeni cephenin tankla tüfekle gelmediğini, uyuşturucu, alkol, sanal kumar ve dijital bağımlılıkla geldiğini vurgulayan Yıldırım, bir genci uyuşturucuya teslim etmenin bir vatan toprağını kaybetmekten farksız olduğunu belirtti.

        Ülkü Ocaklarında gençlere yalnızca bilgi vermediklerini, irade de kazandırdıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Sorumluluk yüklüyoruz ve hayatın içerisinde sağlam durmasını öğretiyoruz. Çünkü bağımlılık boşlukta filizlenir, kimliği ve hedefi olmayan, ait olduğu yeri bulamayan genci esir alır. Ülkü Ocakları işte bu boşluğu dolduruyor. Ocağımızdaki gençlerimiz sahipsiz değildir, kimsesiz değildir. Yönsüz ve başı boş değildir. Biz bağımlılıkla mücadelede Türk gençliğini yalnız bırakmıyoruz. Sporla, sanatla, ilimle teknolojiyle, ahlakla donatıyoruz. Gencin enerjisini sokağa değil, geleceğe ve istikbale yönlendiriyoruz. O yüzden ocağımızda yaptığımız her çalışma, gençlerimizi korumak ve geleceği hazırlamak için önemli çalışmalardır. Ülkü Ocakları varken Türk gençliği karanlığa mahkum değildir, bataklığa itilmiş değildir. Yabancı ideolojilerin ve kirli alışkanlıkların insafına bırakılmış değildir. Her bir gencimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Allah'ın izniyle biz oldukça uyuşturucu bu topraklarda asla kök salamayacak. Çünkü biz diyoruz ki, 'Ülkü Ocakları varsa umut vardır, Ülkü Ocakları varsa gelecek vardır."

        Ülkü Ocakları dergisinin şubat ayı sayısını bağımlılıkla mücadeleye ayırdıklarını, doktor, psikolog, öğretmen, sporcu ve sanatçıların yazılarıyla bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalara destek olduklarını ifade eden Yıldırım, "Liderimiz Devlet Bahçeli, 'Bağımlılık, bağımsızlığın zehridir.' diyor. Bu anlamda Türk gençliğinin korunmasını bir milli güvenlik meselesi olarak görüyor. O yüzden bizlere vermiş olduğu çalışmalarla beraber bu faaliyetlerimizi arttıracak, hem ailelerimizin hem gençlerimizin bu anlamda daha güvenli bir ortamda olmalarını inşallah sağlayacağız." diye konuştu.

        - "Terörsüz Türkiye" süreci

        "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Yıldırım, "Terörsüz Türkiye'den rahatsız olanların aslında Türkiye düşmanları olduğunu savundu.

        Gelecekte Türk gençliğine çok daha güvenli, güçlü, müreffeh, ekonomik anlamda gelişmiş bir vatan bırakmak için bu mücadelenin devam ettiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin ortaya koymuş olduğu irade ile beraber Cumhur İttifakı bir koruyucu kalkan vazifesi görmüş ve gençlerimizin her alanda, eğitimden teknolojiye, spordan sanata kadar gelişmesinin de önünü açmıştır. İnşallah bugünkü yarışmamızda da gençlerimizin emeklerini, çalışmalarının sonucunu hep beraber göreceğiz. Ben heyecanla hangi ilimizin birinci olacağını bekliyorum ama bizim gönlümüzde, Türk milletinin gönlünde aslında bütün gençlerimiz birincidir. Sadece bilgileriyle değil, cesaretleriyle de ahlaklarıyla da milliyetçi ülkücü hareketi en güzel şekilde temsil edecekler. Ben bütün yarışmacılarımıza başarılar diliyorum."

        Konuşmanın ardından Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Gürler, Yıldırım'a hediye takdim etti.

        Düzenlenen yarışmada dereceye giren gruplara belgeleri sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

