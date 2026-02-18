Canlı
        Kırşehir'de öğrenciler, çeşitli etkinliklerle ramazanı coşkuyla karşıladı

        Kırşehir'de ilkokul öğrencileri, ramazan ayının gelmesiyle okullarında davul çalarak mani söyledi, sınıflarını süsledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:46 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:46
        Kırşehir'de öğrenciler, çeşitli etkinliklerle ramazanı coşkuyla karşıladı
        Kırşehir'de ilkokul öğrencileri, ramazan ayının gelmesiyle okullarında davul çalarak mani söyledi, sınıflarını süsledi.

        Hürriyet İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında, davul çalıp mani söyleyerek okula girdi, arkadaşlarına ramazan ayını hatırlattı. Bazı öğrenciler ise yöresel kıyafetlerle maniler ve şiirler okudu, Nasrettin Hoca ve meddah oyunlarını canlandırdı.

        Öğretmenleri rehberliğinde hazırlık yapan öğrenciler, sınıfları ve panoları da ramazan temalı yazı ve görsellerle süsledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında, ramazan duygusunu kalplerde yaşatacak etkinlikler düzenlediklerini, özellikle ilkokul öğrencilerinin güzel bir anı ve kültür aktarımı sağladığını söyledi.

        Okullarda idareci ve öğretmenlerin işbirliğiyle çocuklara ramazan duygusunu hatırlattıklarını vurgulayan Gülşen, "Kendi çocukluğumuzda gördüğümüz o ramazanın güzel, doğal ve mistik havasını çocuklarımıza yaşatabilmeyi amaçladık. Çocuklarımız mutlu oluyor. Manilerle ramazanları bize hatırlatan güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ramazan ruhunu tekrar yaşatmaya gayret ediyoruz." dedi.

        Sınıf öğretmeni Dilek Altunkılıç ise gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, kültürel etkinliklerle çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirdi.

        Bu kapsamda öğrencilerin maniler ezberlediğini fıkra, drama ve skeç hazırladıklarını anlatan Altunkılıç, "Çocuklarımızı ramazanın ruhuna hazırladık. Davranışlarımızla, arkadaşlarımızı severek, akran nezaketine dikkat etmemiz gerektiğinin üzerinde durmaya çalıştık. Geleneksel kıyafetleri de işin içine katarak eski ve yeni arasındaki köprüyü de kurmaya çalıştık." diye konuştu.

        Öğrencilerden Ada Aysima Özmen de evde ramazanla ilgili resim yaptığını, arkadaşlarına gösterdiğini ve panoya astıklarını ifade ederek, ramazan geldiği için mutlu olduklarını söyledi.

        Davul çalan öğrencilerden Akif Dağlı ve Furkan Ertaş ise davul çalıp mani söylediklerini, ramazanı arkadaşlarına hatırlattıklarını kaydetti.

        Alper Tuğra Can da ramazanı çok sevdiğini, sahura ve iftara hazır olduğunu, arkadaşlarıyla maniler ezberlediğini belirtti.

        Eslem Solgun ise arkadaşlarıyla skeçler, fıkralar ve hikayeler öğrendiğini, hep birlikte ramazanı coşkuyla yaşayacaklarını ifade etti.

        Öte yandan, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de öğrencileri ziyaret edip ramazan kültürüne uygun yaptıkları etkinlikleri izleyerek kendilerini tebrik etti.

