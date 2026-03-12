Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Kırşehir'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Giriş: 12.03.2026 - 13:57
        Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, İstiklal Marşı'nın bir edebi eserden çok fazlası, milletin en zor günlerde gösterdiği direncin, teslim olmayan karakterinin, hür yaşama iradesinin ve vatanına olan sarsılmaz bağlılığının mısralara dökülmüş haliyle milletin vicdanında ebediyen yer bulduğunu belirtti.


        İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen ise milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andığını ifade etti.

        Öğrencilerin "İstiklal Marşının Doğuşu" tiyatro gösterisinin ardından katılımcılar açılışı yapılan resim sergisini gezdi.

