Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kırşehir'de iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti iktidarları olarak her zaman vatandaşın yanında olmaya özen gösterdiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 22:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kırşehir'de iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti iktidarları olarak her zaman vatandaşın yanında olmaya özen gösterdiklerini belirtti.

        Yalçın, partisinin Kaman ilçesinde düzenlediği "Vefa İftarı" programında yaptığı konuşmada, il ve ilçe teşkilatlarıyla esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ramazanın manevi ikliminde yoğun çalışmalar yaptıklarını, Kırşehir ve Kaman'da vatandaşların talep ve görüşlerini almayı sürdürdüklerini dile getiren Yalçın, kentin beklentilerine yönelik çeşitli yatırımların ve hizmetlerin AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Kırşehir ve Kaman'da yoğun bir gün geçirdiklerini kaydeden Yalçın, şöyle konuştu:

        "Ramazan ayında durmadan, yorulmadan, sokak sokak, cadde cadde gezerek AK Parti'mizin, Cumhurbaşkanımızın davasını anlatmaya çalıştık. Türkiye'nin dört bir yerinde vatandaşımıza ramazan boyunca, 'Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir' diyerek, AK Parti davasını ve sevdasını anlattık. AK Parti iktidarları olarak her zaman, her dönem, her an vatandaşımızın yanında olmaya özen gösterdik. Bugün de yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Türkiye'nin dört bir tarafına yayıldık. Vatandaşımızla bu güzel iftar ve sahur sofralarında bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz."

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da programa katılan davetlilerin oruçlarının kabul olmasını dileyerek, şimdiden bayramlarını tebrik etti.

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin ve Kırşehir'in gelişmeye devam edeceğini dile getirdi.

        İftar programına, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci ve AK Parti Kaman İlçe Başkanı Mustafa Şahin de katıldı.

        Daha sonra Yalçın, Kaman Belediyesini ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Kırşehir'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Kırşehir'de konuştu:
        En güzel halk oyununu oynamak için ter döktüler
        En güzel halk oyununu oynamak için ter döktüler
        Kırşehir'de polis 660 adet sentetik hap ele geçirdi
        Kırşehir'de polis 660 adet sentetik hap ele geçirdi
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kırşehir'de hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı
        Kırşehir'de hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı
        Kırşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı