        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde, haklarında 3'er yıl 9'ar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 13:09
        Kırşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde, haklarında 3'er yıl 9'ar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 3'er yıl 9'ar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firarinin yakalanması için çalışma yürüttü.


        Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Kaman'da bir ikamette oldukları tespit edilen 2 firariyi, operasyonla yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

