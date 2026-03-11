Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'in "gönül mimarları" kültürel mekanlarda üniversite öğrencilerine anlatılıyor

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de hazırlanan projeyle, kentin "gönül mimarları" ve kültürü, tarihi mekanlarda üniversiteli gençlere tanıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:27
        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cacabey Gençlik Merkezince "Bozkırın Gönüllüleri, Kırşehir'in Gönül Mimarları Projesi" hazırlandı.

        Projeye gönüllü katılan gençler, kentin gönül mimarlarından Ahi Evran Veli, Aşık Paşa, Yunus Emre, Süleyman Türkmani ile "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın, medfun bulundukları alanları ziyaret ediyor.

        Ayrıca kentin tarihi dokusu ve geleneklerinin anlatıldığı proje kapsamında gençlere, Ahi Külliyesi'ndeki Kırşehir Ahilik Müzesi, Cacabey Medresesi gibi tarihi mekanlar hakkında da bilgi veriliyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, AA muhabirine, farklı illerden gelen 20 binden fazla öğrenci bulunmasına rağmen, Kırşehir'i çok iyi tanımadıkları için bu projeyi hazırladıklarını söyledi.

        Gençlerin akademik başarının yanında milli duygularının yeşermesi ve sosyal sorumluluk sahibi olarak yetişmelerini hedeflediklerini vurgulayan Çakmakçı, Anadolu coğrafyasının kadim kültürünü ve gönüllere dokunan mimarları gençlere tanıttıklarını dile getirdi.

        Öğrencilerin zengin birikime sahip bir kentte eğitim aldıklarını öğrenmelerini istediklerini belirten Çakmakçı, şöyle konuştu:

        "Gençlerimiz kendi memleketlerine dönünce veya iş hayatı boyunca gittikleri yerlerde, Kırşehir'imizin bir gönül elçisi olmalarını amaçladık. Ahi Evran Külliyemize, 1270'li yıllarda inşa edilen Cacabey Medresesi'ne, Türkçenin ne kadar zengin bir dil olduğunu kanıtlamak için 12 bin beyit yazan Aşık Paşa'nın kabrine, UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'imizde müziğin evrensel boyutunu temsil eden Neşet Ertaş hakkında bilgi sahibi olmaları için köprü vazifesi görüyoruz. Gençlerimiz bu değerlerimizi tanıyıp mezun olarak gittiklerinde kültür elçisi olacaklar. Bu yıl içerisinde 5 binden fazla gencimize ulaşmayı hedefliyoruz."

        - Kırşehir'in gönül mimarlarının daha geniş kitlelere yayılması hedefleniyor

        Gençlik lideri Hülya Turgut da projeyle üniversite öğrencilerinin yaşadıkları şehri daha iyi öğrendiklerini söyledi.

        Öğrencilere, Kırşehir Ahilik Müzesi'nde ahiliği, esnaflığı ve devam eden uygulamalarını, Aşık Paşa'nın Türkçeye verdiği katkıları anlattıklarını dile getiren Turgut, "Gençlerimiz buraya geldiklerinde manevi ve kültürel değerlere daha çok önem veriyor. Hem de arkadaşlarını da katılmaları için motive ediyor. Gençlerimizin hepsi başka illerden gelen üniversite öğrencileri. Burada gördüklerini, kendi illerinde anlatıp bu sayede Kırşehir'in gönül mimarlarını daha geniş kitlelere yaymayı sağlayacaklar." diye konuştu.

        Merkezin manevi danışmanı Nurullah Talha Erbaşı da şehrin manevi önderleri ile medeniyet öncülerini ziyaret ettiklerini belirterek, gençlerin bu ziyaretlerden büyük fayda sağladığını ve etkilendiğini kaydetti.

        Erbaşı, Ahi Evran Veli, Aşık Paşa ve Yunus Emre'nin Anadolu ve insanlık için yaptıkları çalışmaları, fedakarlıklarını ve öğretilerini gençlere aktardıklarını vurguladı.

        - Yarınları inşa edenler, bugünlerin gönül kazananlarından oluşuyor

        Öğrencilerden Esra Yaşar da arkadaşlarıyla Ahi Evran Veli ve Aşık Paşa'yı yakından öğrendiklerini söyledi.

        Projeyle atalarının mirasını, dürüstlükle çalışmayı, kardeşçe paylaşmayı ve gönül kazanmanın ne derece önemli olduğunun farkına vardıklarını anlatan Yaşar, "Bunları biz de hayata geçirmeyi umuyoruz. Çünkü biliyoruz ki yarınları inşa edenler, bugünlerin gönül kazananlarından oluşuyor." dedi.

        Rumeysa Solmaz ise "Kırşehir'in bu kadar güzel bir kültürel mirasının olduğunu bu proje sayesinde öğrendim. Ben de Van'a gittiğim zaman aileme, çevreme buradan kendi karakterim üzerinde yansıttığım değerleri aktaracağıma eminim." ifadesini kullandı.

        Mücahit Aslan da Kırşehir'de ahiliğe verilen değerin üst seviyede olduğunu belirterek, şehir dışındaki arkadaşlarının buraya gelip görmelerini sağlayacağını kaydetti.

