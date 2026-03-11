Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de kamyonette 1 ton 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

        Kırşehir'de bir kamyonetin kasasında 1 ton 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:11 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent girişinde durdurdukları bir kamyonette arama yapan ekipler, aracın kasasında 70 koli içerisinde poşetler halinde 1 ton 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

        Gözaltına alınan İ.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

