Kırşehir'de kesinleşmiş 44 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırşehir'de, hakkında kesinleşmiş 44 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kırşehir ve Ankara'da çok sayıda suçtan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T'nin yakalanması için çalışma yaptı.



Teknik ve fiziki takip sonucu Ankara'ya gittiğini belirlenen B.T, JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda, saklandığı adreste yakalandı.



Çeşitli suçlardan hakkında 44 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

