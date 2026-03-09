Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de 988 sentetik ecza ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 988 sentetik ecza hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 09.03.2026 - 15:53
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde ve içindeki R.A. ve K.T'nin üst aramasında 988 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

