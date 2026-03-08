Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kırşehir'de iftar programına katıldı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kırşehir İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.



Kırşehir'de bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Ağıralioğlu, mübarek ramazan ayında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bölgede yaşanan gelişmelere değinen Ağıralioğlu, dünyanın, bölgenin ve ülkenin zor günlerden geçtiğini ifade etti.



Her geçen gün büyüyen ve milletiyle irtibatını kuvvetlendiren partilerinin memleketin ümit ufkuna kurulduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, "Anahtar Parti olarak devleti devlet gibi, memleketi memleket gibi, milleti millet gibi, 85 milyonu ailesi gibi görebilen, bu Türkiye doğru yönetilirse, 85 milyonu değil, 850 milyonu doyurabiliriz diyebilen bir memleket iradesine mihmandarlık yapmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak. 161'inci parti olarak kurulduk. Şu anda Türkiye'nin 5'inci partisiyiz. Bir senede geldik buraya. Baraj sorunu olmayan bir partimiz var. Birinci senemizi yeni döndük. Önümüzdeki dönem iktidar namzediyiz." diye konuştu.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Ağıralioğlu, kadınlar olmadan memleketin asla ayağa kaldırılamayacağını belirtti.



Programa, Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, partililer ve vatandaşlar katıldı.



Ağıralioğlu, programın ardından Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Kaya'yı ziyaret etti.

