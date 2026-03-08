Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kırşehir'de iftar programına katıldı

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kırşehir İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 22:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kırşehir'de iftar programına katıldı

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kırşehir İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kırşehir'de bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Ağıralioğlu, mübarek ramazan ayında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bölgede yaşanan gelişmelere değinen Ağıralioğlu, dünyanın, bölgenin ve ülkenin zor günlerden geçtiğini ifade etti.

        Her geçen gün büyüyen ve milletiyle irtibatını kuvvetlendiren partilerinin memleketin ümit ufkuna kurulduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, "Anahtar Parti olarak devleti devlet gibi, memleketi memleket gibi, milleti millet gibi, 85 milyonu ailesi gibi görebilen, bu Türkiye doğru yönetilirse, 85 milyonu değil, 850 milyonu doyurabiliriz diyebilen bir memleket iradesine mihmandarlık yapmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak. 161'inci parti olarak kurulduk. Şu anda Türkiye'nin 5'inci partisiyiz. Bir senede geldik buraya. Baraj sorunu olmayan bir partimiz var. Birinci senemizi yeni döndük. Önümüzdeki dönem iktidar namzediyiz." diye konuştu.

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Ağıralioğlu, kadınlar olmadan memleketin asla ayağa kaldırılamayacağını belirtti.

        Programa, Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Ağıralioğlu, programın ardından Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Kaya'yı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Yavuz Ağıralioğlu: Etrafımızda bir ateş çemberi var
        Yavuz Ağıralioğlu: Etrafımızda bir ateş çemberi var
        Kırşehir'de özel bireylerden kadınlara gül ve karanfil
        Kırşehir'de özel bireylerden kadınlara gül ve karanfil
        16 ameliyata rağmen hayata tutundu Lenf kanseriyle savaştı, 16 ameliyat geç...
        16 ameliyata rağmen hayata tutundu Lenf kanseriyle savaştı, 16 ameliyat geç...
        Kırşehir'de "tefecilik" operasyonu: 3 kişiye adli işlem başlatıldı
        Kırşehir'de "tefecilik" operasyonu: 3 kişiye adli işlem başlatıldı
        Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Trafik kazasında hayatını kaybeden gencin amcası: "Kazanın olduğu çukur saa...
        Trafik kazasında hayatını kaybeden gencin amcası: "Kazanın olduğu çukur saa...