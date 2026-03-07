Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte tefecilik yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.



Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 45 tapu senedi, ⁠22 dolu senet, ⁠50 tabanca fişeği ve ⁠1 alacak verecek defteri ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

