Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kırşehir Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 17:27
        Kırşehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte tefecilik yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 45 tapu senedi, ⁠22 dolu senet, ⁠50 tabanca fişeği ve ⁠1 alacak verecek defteri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

