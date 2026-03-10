Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de 21 bin 808 kaçak yüzme ekipmanı ile çeşitli ürünler ele geçirildi

        Kırşehir'de 21 bin 808 gümrük kaçağı yüzme malzemesi ile çeşitli ürünler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 14:57 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik saha ve analiz çalışması yürüttü.

        Kent merkezi girişindeki yol emniyet ve kontrol noktasında bir kamyoneti durduran ekipler, yaptıkları aramada, 21 bin 808 gümrük kaçağı yüzme ekipmanı, şapka, futbol topu, oyuncak ve hediyelik ürünler ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü A.Ç'nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

