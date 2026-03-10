Kırşehir'de 21 bin 808 kaçak yüzme ekipmanı ile çeşitli ürünler ele geçirildi
Kırşehir'de 21 bin 808 gümrük kaçağı yüzme malzemesi ile çeşitli ürünler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik saha ve analiz çalışması yürüttü.
Kent merkezi girişindeki yol emniyet ve kontrol noktasında bir kamyoneti durduran ekipler, yaptıkları aramada, 21 bin 808 gümrük kaçağı yüzme ekipmanı, şapka, futbol topu, oyuncak ve hediyelik ürünler ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü A.Ç'nin işlemleri sürüyor.
