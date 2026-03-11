Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Giriş: 11.03.2026 - 14:48
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezinde bir otomobil durduruldu.


        Araç ve içindeki şüphelilerin üzerinde 660 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, R.K. ve H.Y. gözaltına alındı.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

