Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de Sanatın Diliyle Değerlerimiz Hat, Tezhip ve Ebru Sergisi açıldı

        Kırşehir'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Sanatın Diliyle Değerlerimiz Hat, Tezhip ve Ebru Sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 17:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de Sanatın Diliyle Değerlerimiz Hat, Tezhip ve Ebru Sergisi açıldı

        Kırşehir'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Sanatın Diliyle Değerlerimiz Hat, Tezhip ve Ebru Sergisi açıldı.

        Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, Vali Murat Sefa Demiryürek ve il protokolü serginin açılışını gerçekleştirdi.


        Demiryürek, emeği geçen kursiyer ve eğitmenlere teşekkür etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen ise sergide yer alan hat, tezhip ve ebru çalışmalarının hazırlanma sürecinin büyük bir sabır ve özen gerektirdiğini belirtti.

        Gülşen, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı münasebetiyle "Alemlere Rahmet Hz. Muhammed" temasıyla, Sanatın Diliyle Değerlerimiz Hat, Tezhip ve Ebru Sergimiz açıldı. Sergide, 40 tezhip, 25 hat ve 15 ebru eserinden oluşan seçkin bir koleksiyon sunuldu. Sergide yer alan eserlerde Peygamber Efendimizin bizlere öğrettiği yüce değerler, sanatın zarif diliyle nakşedildi. Sergi çok beğenildi çünkü burada çok nadide ve özel bir emek bulunuyor." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Vali Demiryürek ve il protokolü, sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 18 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Kırşehir'de 18 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de kaçak alkol ele geçirildi
        Kırşehir'de kaçak alkol ele geçirildi
        Kırşehir'de kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'u tiyatro ve resim sergisiyle anlattı
        Öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'u tiyatro ve resim sergisiyle anlattı