Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı

Kırşehir'de, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, çeşitli suçlardan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin yakalanması için çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takip sonucu Kırşehir'e geldiği belirlen firari, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

