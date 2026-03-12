Canlı
        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, çeşitli suçlardan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin yakalanması için çalışma yaptı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu Kırşehir'e geldiği belirlen firari, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



