        Kırşehir'de tuzakla keklik avlayan 2 kişi yakalandı

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde tuzakla keklik avlayan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 14:07 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe yakınlarında keklik avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmada, canlı mühre olarak kullanılan 2 kınalı keklikle avcılık yapan B.E. ve N.A. suçüstü yakalandı.

        Bu kişilere, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 40'ar bin lira ceza kesilerek, haklarında adli işlem başlatıldı.

        Ele geçirilen malzemeler ile 2 keklik, Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

