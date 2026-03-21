Kırşehir'de tuzakla keklik avlayan 2 kişi yakalandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde tuzakla keklik avlayan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe yakınlarında keklik avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Yapılan çalışmada, canlı mühre olarak kullanılan 2 kınalı keklikle avcılık yapan B.E. ve N.A. suçüstü yakalandı.



Bu kişilere, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 40'ar bin lira ceza kesilerek, haklarında adli işlem başlatıldı.



Ele geçirilen malzemeler ile 2 keklik, Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

