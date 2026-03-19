Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı

Kırşehir'de, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, arananların yakalanması için çalışma yürüttü. Ekipler, bu kapsamda çeşitli suçlardan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

