Kırşehir'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte iki farklı adreste meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma yaptı. Kimlikleri belirlenen zanlılar Ö.Ö, S.Y. ve İ.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, şüphelilerin çaldığı eşyalar sahiplerine teslim edildi.

