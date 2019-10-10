Kırşehirli genç gazeteciye, Genç-Der'de Basın Enformasyon Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi

Antalya Merkezli kurulan Uluslararası Gençlik Kültür ve Sanat Derneği (GençDer) tarafından yapılan görev dağılımında Kırşehirli gazete muhabiri Didem Ceylan, Basın Enformasyon Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

GençDer'de Yönetim Kurulu üyeliği görevini de üstlenen Ceylan, Antalya merkezli GençDer'in Türkiye genelinde teşkilatlanmasını yaptığını söyledi. GençDer Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güzel, yapılan görevlendirmelerle ilgili yaptığı açıklamada; "Yönetim Kurulu Toplantımızda; Kurul Başkanlarımızı ve Kurul Üyelerimizi oy birliğiyle seçtik. Oluşturulan 10 kurul ve alt ekipleriyle genç bir kadro ile yola çıktık. Büyük bir aile olarak Türkiye genelinde çalışma yürütecek arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"dedi.

Gönüllülük esası ile çalışma yürütecek GençDer, önceliğini ise gençlerin örgütlenmesi ve hayallerinin hayata geçmesi olarak belirliyor.

KIRŞEHİR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:21

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.