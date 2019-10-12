Gazeteci Demirbaş, Eskişehir’de 9. Uluslararası Şiir buluşmasına katılacak

– Kırşehirli Gazeteci Soner Demirbaş, Eskişehir’de düzenlenecek 9. Uluslararası Şiir buluşmasına katılacak.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, 7 ülkeden 26 şairin katılımıyla 810 Kasım tarihleri arasında Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Türk Edebiyatının sembol ismi ve halk şairi Yunus Emre’nin de anılacağı ve Eskişehir’in ev sahipliği yapacağı buluşma, Türk yazar ve şairlerle birlikte dünyanın pek çok farklı noktasından gelen yabancı şairleri bir araya getirecek.

Daha önce Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli, Tuğrul Tanyol, Enis Batur, Cevat Çapan, Eray Canberk’in da aralarında bulunduğu birçok şairi onur konuğu olarak ağırlayan etkinliğin bu yılki onur konuğu ise kaleminden çıkan şiir dizelerine ses vererek onlara bambaşka bir ruh ve duygu kazandıran Türk şiirinin usta isimlerinden Şükrü Erbaş olacak. Macar şiirlerine odaklanacak olan buluşma; müzik dinletileri, şiir okumaları ve çocuk şiiri etkinlikleri ile şiir severlere sanatla dolu üç gün sunacak.

Eskişehir Şiir Buluşması'na katılacak yabacı şairler şöyle; Balazs Szöllössy (Macaristan), Márton Simon (Macaristan), Orsolyo Láng (Macaristan), Csilla Hajnal Nagy (Macaristan), Mel Kenne (ABD), Anton Baev (Bulgaristan), Darija Zilic (Hırvatistan), Özlem Özgül Dündar (Almanya) ve Melek Mustafa (Suriye).

KIRŞEHİR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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