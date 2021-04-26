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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oyuncak kampanyasına LÖSEV'den teşekkür

İHA

Oyuncak kampanyasına LÖSEV'den teşekkür

Kırşehir'de lösemili çocuklar için başlatılan oyuncak kampanyası sonrasında proje yürütücüsüne teşekkür plaketi verdi.
Anadolu Eğitim Sendikası tarafından başlatılan Ahi esnafı ve eğitimcilerin de destek sunduğu oyuncaklar Ankara'da kanser tedavisi gören çocuklara dağıtıldı. Sendikanın öncülüğünde 'Bir oyuncak bir kalp' sloganı ile düzenlenen kampanyada oyuncaklar kendi çocuğu da rahatsızlanan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez'in yürütücülüğünde toplandı. Çocuğu da kanser tedavisi gören öğretmen Şenol Dönmez'in evinin bir odasında toplanan oyuncaklar, sendika yetkililerinin çalışması ile Ankara Gazi Hastanesi ile LÖSEV'in Ankara'daki merkezine teslim edildi.
Oyuncaklar daha sonra hastane ve LÖSEV görevlileri tarafından kanser tedavisi gören çocuklara dağıtıldı. Lösev yetkililerinden pandemi de örnek gösterilecek davranışı nedeniyle teşekkür plaketi alan Dönmez, "2 aylık emeğin sonuca ulaşması ve kanser tedavisi gören çocukların tebessümlerin hepsi beni çok mutlu etti. Maddi kazanımlardan daha fazla heyecan duydum. Çocukların mutluluğu benim için de her şeyin üstünde çocukların tedavileri sonrası oyuncaklarla gülümsemesi beni de mutlu etti .Çocukların hayatta kalma mücadelesi beni de onurlandırıyor. Farklı projelerle de lösemili çocukların ve ailelerinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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