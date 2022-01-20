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Kırşehir'de İl Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı Yapıldı

İHA

Kırşehir'de İl Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı Yapıldı

Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.
Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akın, Kırşehir'de, 2021 yılında yatırımcı kuruluşlarca 191 projenin uygulanmak üzere programlarda yer aldığını söyledi. Projelerin toplam parasal değerinin 3 milyar 154 milyon 353 bin lira olduğunu belirten Vali Akın, “Projelerin 45’i tarımsal, 19’u eğitim, 27’si ulaştırma, 13’ü sağlık, 2’si enerji, 1’i konut, 84’ü ise diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır" dedi. Programda yer alan projelerin 114'ünün tamamlandığını aktaran Vali Akın, "Projelerin 114’ü tamamlanmış, 56 proje ise devam etmektedir. Kırşehir'de uygulanan 191 adet projenin 11’i Akçakent, 13’ü Akpınar, 6’sı Boztepe, 24’ü Çiçekdağı, 24’ü Kaman, 16’sı Mucur, 74’ü il merkezinde uygulanmakta 23 projede birkaç ilçemizle birlikte ortak olarak yürütülmektedir" şeklinde konuştu.
Toplantı, yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.

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