Oksijen Tüpünü hastaya omuzunda taşıdı

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Kırşehir'de 112 personeli hava muhalefeti nedeniyle ambulansın ulaşamadığı noktada hastaya oksijen tüpünü omuzunda taşıdı.

Kırşehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Akçakent ilçesinde görevli Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan 112 personeli Yeşildere köyünde rahatsızlanan vatandaş için omuzuna oksijen tüpünü alarak hastanın tedavi olmasını sağladı.

Hastaya köyde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli sağlandı. Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü ise 112 personelini sosyal medya paylaşımları ile tebrik ve davranışından ötürü takdir etti. Hastanın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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