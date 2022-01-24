Kırşehir'de karla mücadele sürüyor

– Kırşehir’de, geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana etsini sürdüren kar ile mücadele sürdürülüyor.
İl genelinde ve karayollarında yürütülen çalışmalarda, kapalı durumda olan ve açılan köy yolları sürgünler nedeniyle yeniden kapanırken, AnkaraKayseri karayolu üzerinde de trafik kontrollü şekilde veriliyor. İl Özel İdaresi ise merkez başta olmak üzere Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerinde etkili olan kar yağışına, 36 iş makinası ve 79 personel ile müdahale ediyor. Merkez ile bağlantısı kesilen 82 köy yolu açıldıktan sonra geceden itibaren yaşanan sürgünler nedeniyle yollar yeniden trafiğe kapandı.
İl Merkezinde ise belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.