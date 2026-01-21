Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kırşehir merkezli 9 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama

        Kırşehir merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 19:34 Güncelleme: 21.01.2026 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kendilerini polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle vatandaşları dolandıranlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Kırşehir merkezli Şanlıurfa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda F.U.Y., H.Y., E.T, Ö.A., M.E.K., O.T., M.U.E., A.C., A.A.T. ve R.Y. yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Polis ekipleri ele geçirilen ziynet eşyalarını sahiplerine teslim etti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, H.Y. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane yıldızlarından Shaquille O'Neal ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane yıldızlarından Shaquille O'Neal ile bir araya geldi (İHA)

        #HABER
        #KIRŞEHİR
        #kırşehir haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?