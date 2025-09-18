Sadece bir şehir olmanın ötesinde, Anadolu irfanının, müziğinin ve ahlak felsefesinin en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Peki, bu köklü şehir tam olarak Kırşehir nerede?

Anadolu'nun coğrafi olarak tam ortasına yakın bir noktada yer alan bu sakin şehir, büyük metropollerin gürültüsünden uzakta, kendi köklü geçmişiyle nefes alır. Kırşehir'in sokaklarında gezinmek, bir yandan Ahi Evran'ın esnaf ahlakını, diğer yandan Aşık Paşa'nın arı Türkçesini ve en önemlisi Ertaşların sazının tellerine sinmiş o derin bozkır hüznünü ve neşesini hissetmektir. Bu durum, Kırşehir'i bir şehirden çok, bir kültür ve medeniyet beşiği haline getirir.

REKLAM

KIRŞEHİR NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

Türkiye'nin coğrafi merkezine yakın bir noktada, İç Anadolu platosunun ortasında yer alan Kırşehir, geniş bozkırların ve engebeli platoların hakim olduğu bir coğrafyaya sahiptir. Şehir merkezi, Kılıçözü Deresi'nin suladığı bir vadiye kurulmuştur. Rakımı ortalama 1.000 metre civarında olan il, tipik bir karasal iklimin etkisi altındadır. Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak geçer. Bu bozkır iklimi, şehrin bitki örtüsünü, tarımını ve hatta kültürel karakterini derinden etkilemiştir.

Kırşehir konumu nedir sorusunun stratejik yanıtı, onun Anadolu'nun ana yollarının kesişim noktasına yakınlığında yatar. Başkent Ankara'ya, turizm merkezi Kapadokya'ya (Nevşehir) ve diğer önemli İç Anadolu şehirlerine (Yozgat, Kırıkkale, Aksaray) oldukça yakın bir mesafededir. Bu merkezi konumu, tarih boyunca pek çok medeniyetin ve kervan yolunun buradan geçmesini sağlamıştır. İlin güneydoğu sınırını, Türkiye'nin en büyük baraj göllerinden biri olan ve Kızılırmak üzerinde yer alan Hirfanlı Baraj Gölü çizer. Bu devasa su kütlesi, bozkırın ortasında adeta bir iç deniz manzarası sunar. KIRŞEHİR HANGİ İLDE VE BÖLGEDE YER ALIR? İdari yapıya göre, "Kırşehir hangi şehirde veya ilde?" sorusunun yanıtı, Kırşehir'in bizzat kendisinin bir il olduğudur. Kırşehir, Türkiye'nin 81 ilinden biridir ve merkez ilçesiyle birlikte toplam 7 ilçeden oluşur. Bu durum, onu hem bir şehir (merkez ilçe) hem de bir il (vilayet) yapar. Nüfus ve yüzölçümü bakımından Türkiye'nin küçük illerinden biri olmasına rağmen, tarihi ve kültürel derinliği ile bu durumun çok ötesinde bir öneme sahiptir.