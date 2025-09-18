Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Kırşehir nerede? Kırşehir hangi şehirde, ilde, bölgede? htnrd

        Kırşehir nerede? Kırşehir hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Anadolu'nun tam kalbinde, bozkırın ortasında, esnaf ahlakını bir medeniyet nizamı haline getiren Ahiliğin doğduğu, arı Türkçenin en güzel şiirlerinin yazıldığı ve "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın sazının tellerinden dökülen o derin hüznün ve neşenin anavatanı... Burası, yüzölçümü veya nüfusundan çok daha büyük bir ruha ve kültürel mirasa sahip olan, ozanlar ve alimler diyarı Kırşehir'dir.

        Giriş: 18.09.2025 - 17:28 Güncelleme: 18.09.2025 - 17:28
        Kırşehir nerede?
        Sadece bir şehir olmanın ötesinde, Anadolu irfanının, müziğinin ve ahlak felsefesinin en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Peki, bu köklü şehir tam olarak Kırşehir nerede?

        Anadolu'nun coğrafi olarak tam ortasına yakın bir noktada yer alan bu sakin şehir, büyük metropollerin gürültüsünden uzakta, kendi köklü geçmişiyle nefes alır. Kırşehir'in sokaklarında gezinmek, bir yandan Ahi Evran'ın esnaf ahlakını, diğer yandan Aşık Paşa'nın arı Türkçesini ve en önemlisi Ertaşların sazının tellerine sinmiş o derin bozkır hüznünü ve neşesini hissetmektir. Bu durum, Kırşehir'i bir şehirden çok, bir kültür ve medeniyet beşiği haline getirir.

        KIRŞEHİR NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

        Türkiye'nin coğrafi merkezine yakın bir noktada, İç Anadolu platosunun ortasında yer alan Kırşehir, geniş bozkırların ve engebeli platoların hakim olduğu bir coğrafyaya sahiptir. Şehir merkezi, Kılıçözü Deresi'nin suladığı bir vadiye kurulmuştur. Rakımı ortalama 1.000 metre civarında olan il, tipik bir karasal iklimin etkisi altındadır. Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak geçer. Bu bozkır iklimi, şehrin bitki örtüsünü, tarımını ve hatta kültürel karakterini derinden etkilemiştir.

        Kırşehir konumu nedir sorusunun stratejik yanıtı, onun Anadolu'nun ana yollarının kesişim noktasına yakınlığında yatar. Başkent Ankara'ya, turizm merkezi Kapadokya'ya (Nevşehir) ve diğer önemli İç Anadolu şehirlerine (Yozgat, Kırıkkale, Aksaray) oldukça yakın bir mesafededir. Bu merkezi konumu, tarih boyunca pek çok medeniyetin ve kervan yolunun buradan geçmesini sağlamıştır. İlin güneydoğu sınırını, Türkiye'nin en büyük baraj göllerinden biri olan ve Kızılırmak üzerinde yer alan Hirfanlı Baraj Gölü çizer. Bu devasa su kütlesi, bozkırın ortasında adeta bir iç deniz manzarası sunar.

        KIRŞEHİR HANGİ İLDE VE BÖLGEDE YER ALIR?

        İdari yapıya göre, "Kırşehir hangi şehirde veya ilde?" sorusunun yanıtı, Kırşehir'in bizzat kendisinin bir il olduğudur. Kırşehir, Türkiye'nin 81 ilinden biridir ve merkez ilçesiyle birlikte toplam 7 ilçeden oluşur. Bu durum, onu hem bir şehir (merkez ilçe) hem de bir il (vilayet) yapar. Nüfus ve yüzölçümü bakımından Türkiye'nin küçük illerinden biri olmasına rağmen, tarihi ve kültürel derinliği ile bu durumun çok ötesinde bir öneme sahiptir.

        Coğrafi bölge olarak Kırşehir, bütünüyle İç Anadolu Bölgesi'nde, bölgenin Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. Komşuları; kuzeybatıda Ankara, kuzeyde Kırıkkale, doğuda Yozgat, güneydoğuda Nevşehir ve güneybatıda Aksaray'dır. Bu komşuluk ilişkileri, onu Anadolu'nun tam kalbine, önemli merkezlerin ortasına yerleştirir. Tarih boyunca bu merkezi konumu, onun bir kültür ve ticaret merkezi olarak parlamasını sağlamıştır.

        BİR MEDENİYET BEŞİĞİ OLARAK KIRŞEHİR'İN TARİHİ

        Bugünkü sakin Anadolu şehri kimliğinin ardında, Kırşehir'in tarihi, özellikle Anadolu Selçukluları döneminde zirveye ulaşan bir ilim, sanat ve ahlak merkezi olma özelliğiyle parlar. Tarihi Hititlere kadar uzanan ve Roma döneminde "Mocissus" veya "Justinianopolis" gibi isimlerle anılan şehir, asıl altın çağını 13. yüzyılda yaşamıştır. Moğol istilasının Anadolu'yu kasıp kavurduğu bu çalkantılı dönemde Kırşehir, bir huzur ve ilim adası haline gelmiştir.

        Bu dönemin en önemli mimarı, Ahi Evran-ı Veli'dir. Kırşehir'e yerleşen Ahi Evran, burada Ahilik Teşkilatı'nı kurmuş ve onu tüm Anadolu'ya yayan bir merkez haline getirmiştir. Ahilik, sadece bir esnaf loncası değil, aynı zamanda üyelerine sanat, ahlak, cömertlik, dürüstlük ve kardeşlik gibi değerleri aşılayan, sosyal ve ekonomik hayatı düzenleyen eşsiz bir sivil toplum kuruluşuydu. Bu teşkilat, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde şehir hayatının bel kemiğini oluşturmuştur. Ahi Evran'ın türbesinin bugün Kırşehir'de olması, şehri Ahiliğin başkenti yapmaktadır. Aynı dönemde şehir, 14. yüzyılın en önemli şairlerinden Aşık Paşa'ya da ev sahipliği yapmıştır. Aşık Paşa'nın, o dönemde Farsçanın egemenliğine karşı arı bir Türkçeyle yazdığı 12.000 beyitlik eseri "Garibnâme", Türk dilinin gelişimindeki en önemli yapı taşlarından biridir.

